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За добу у Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних людей, ще троє дістали поранення

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За добу у Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних людей, ще троє дістали поранення

Фото: Донецька ОДА

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли вбито трьох цивільних, ще троє отримали поранення.

Про це 2 серпня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 - у Мар'їнці та 1 - у Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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