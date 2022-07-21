За добу у Харківській області через обстріли окупантів загинуло четверо людей, зокрема і дитина

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по населених пунктах області та вбивати мирних людей.

Протягом доби внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинуло четверо цивільних людей: 3 – у Харкові, зокрема і дитина 13 років та 72-річний чоловік у Богодухівському районі, ще одинадцять - отримали поранення.

Про це 21 липня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Так, вночі російські окупанти завдали ударів по мирному населенню Чугуївського району. Серед зруйнованого - частина будівлі комунального підприємства. Попередньо - постраждалих немає. Протягом доби ворог вів масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та м. Харків. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Окупанти свідомо ведуть обстріли полів зі стиглою пшеницею, внаслідок чого спалахують пожежі та знищується урожай в полях. Горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу 2 поля на площі 60 га. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв вогонь не поширився ще на 66 га пшениці. Загалом на Харківщині ворог вже знищив понад 130 га посівів зернових, зазначає очільник ОДА.

Також Синєгубов додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Противник безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник, однак ЗСУ тримають свої позиції та зупиняють усі спроби ворога йти вперед.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 148-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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