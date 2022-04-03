За добу у Харкові пожежники 28 разів виїжджали на гасіння пожеж внаслідок обстрілів російськими окупантами

Найбільша з таких пожеж сталася вранці у Московському районі міста Харкова.
За добу, від 2 на 3 квітня, пожежники у Харкові здійснили 79 оперативних виїздів, з яких 28 на гасіння пожеж, які виникли внаслідок обстрілів російськими окупантами.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Зазначається, що найбільша з таких пожеж сталася вранці у Московському районі міста Харкова. Загоряння сталося у 14 квартирах від 4-го до 9-го поверхів житлової дев'ятиповерхівки.
Окрім того, масштабна пожежа сталася вночі у Харківському районі області.
"Горіли складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 400 кв.м. Також горіли складські приміщення на площі 500 квадратів у Немишлянському районі міста Харкова. У місті Лозова, після ворожого обстрілу, зайнялись декілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля. Осколкові поранення отримало щонайменше 5 осіб. Їх було госпіталізовано до районної лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також підрозділи ДСНС знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.
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