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За добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 окупантів

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За добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 окупантів

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Було відбито дві атаки ворога.

За добу, 17 травня, у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 російських окупантів.

Про це повідомило командування ОТУ "Схід" у Facebook.

У повідомленні сказано, що було відбито дві атаки ворога.

Втрати ворога складають:

  • особового складу – до 110;
  • БМП – шість;
  • БТР – один;
  • артилерійських систем – три;
  • мінометів – один;
  • ЗРК – один;
  • АТТ – чотири;
  • БПЛА – два.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили батарею самохідного зенітно-ракетного комплексу "Бук".

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