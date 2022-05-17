За добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 окупантів

За добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 окупантів

Було відбито дві атаки ворога.

За добу, 17 травня, у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 російських окупантів.

Про це повідомило командування ОТУ "Схід" у Facebook.

У повідомленні сказано, що було відбито дві атаки ворога.

Втрати ворога складають:

особового складу – до 110;

БМП – шість;

БТР – один;

артилерійських систем – три;

мінометів – один;

ЗРК – один;

АТТ – чотири;

БПЛА – два.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили батарею самохідного зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які зібрала в лютому для нападу на Україну

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