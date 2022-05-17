За добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 окупантів

Було відбито дві атаки ворога.
За добу, 17 травня, у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 російських окупантів.
Про це повідомило командування ОТУ "Схід" у Facebook.
У повідомленні сказано, що було відбито дві атаки ворога.
Втрати ворога складають:
- особового складу – до 110;
- БМП – шість;
- БТР – один;
- артилерійських систем – три;
- мінометів – один;
- ЗРК – один;
- АТТ – чотири;
- БПЛА – два.
Нагадаємо, українські артилеристи знищили батарею самохідного зенітно-ракетного комплексу "Бук".
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