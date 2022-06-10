За добу українські військові ліквідували 30 окупантів та відбили 14 атак ворога: яка ситуація на сході України

За добу українські військові ліквідували 30 окупантів та відбили 14 атак ворога: яка ситуація на сході України

ЗСУ продовжують зачищати українську землю від російських окупантів. Втрат російські військові зазнали не лише в живій силі, а й у військовій техніці та зброї.

За поточну добу, 10 червня, Збройні Сили України ліквідували три десятки загарбників.

Про втрати повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - лаконічно прокоментували день на фронті.

Воїни знищили:

особового складу – 30

танків – 1

мінометів – 2

артилерійських тягачів (АТТ) – 3

Угруповання Об’єднаних сил додає, що українські захисники і захисниці зі складу ООС відбили сьогодні, 10 червня, 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

2 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10".

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес, генерал Годжес вважає, що російські військові втратили наступальний потенціал. На його думку, до кінця серпня а, може, й раніше російські збройні сили нездатні будуть ні на що, крім артилерійського обстрілу.

Захищає Україну від 2014-ого: командир одного з підрозділів 93-ї бригади ЗСУ Олександр Сосовський