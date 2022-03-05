За добу українські військові знищили три штурмовики та три вертольоти окупантів

За добу українські військові знищили три штурмовики та три вертольоти окупантів

Протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки і живій силі окупантів.

Вчора, 4 березня, українські військові знищили три російські штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один – під Волновахою Донецької області.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Вчора російські загарбники втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один – під Волновахою Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ.

Таким чином, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Нагадуємо, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.