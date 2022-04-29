За добу українські захисники знищили літак, безпілотники та збили крилаті ракети

За добу українські захисники знищили літак, безпілотники та збили крилаті ракети

Минулої доби, 28 квітня, російські окупанти наростили інтенсивність обстрілів України. Ворог почав частіше завдавати авіаударів та запускати ракети.

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відсіч.

Як повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, за добу вдалося збити п'ять крилатих ракет: типу "Калібр" та типу "Х".

Також ворог почав частіше використовувати безпілотники. Протиповітряна оборона успішно знищила дев'ять БпЛА: сім – типу "Орлан-10" і два – невстановленого типу.

У Харківській області зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збив винищувач-бомбардувальник Су-34.

Загалом, українські захисники ліквідували щонайменше 15 повітряних цілей окупантів:

1 літак (Су-34);

5 крилатих ракет;

9 БпЛА.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 28 квітня захисники відбили дві атаки російських окупантів.

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