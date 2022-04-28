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За добу українські захисники знищили літак, крилату ракету та шість безпілотників

За добу українські захисники знищили літак, крилату ракету та шість безпілотників

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За добу українські захисники знищили літак, крилату ракету та шість безпілотників

Збита крилата ракета / facebook.com/kpszsu

Українські захисники ліквідували вісім повітряних цілей російських окупантів.

Російські військові влаштовують авіанальоти із застосуванням різних видів озброєння. Українські ж військові дають їм гідну відсіч, тому ворог зазнає суттєвих втрат.

Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.

Загалом, підрозділам ППО Повітряних Сил та Сухопутним військам вдалося знищити:

  • 1 літак (імовірно Су-34);
  • 1 крилату ракету
  • 6 БпЛА ОТР

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері у середу, 27 квітня, поблизу Одеси засоби протиповітряної оборони ЗСУ знищили ворожий БПЛА, який здійснював розвідку.

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