За добу українські захисники знищили літак, крилату ракету та шість безпілотників

Українські захисники ліквідували вісім повітряних цілей російських окупантів.
Російські військові влаштовують авіанальоти із застосуванням різних видів озброєння. Українські ж військові дають їм гідну відсіч, тому ворог зазнає суттєвих втрат.
Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.
Загалом, підрозділам ППО Повітряних Сил та Сухопутним військам вдалося знищити:
- 1 літак (імовірно Су-34);
- 1 крилату ракету
- 6 БпЛА ОТР
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері у середу, 27 квітня, поблизу Одеси засоби протиповітряної оборони ЗСУ знищили ворожий БПЛА, який здійснював розвідку.
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