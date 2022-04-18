За добу українські захисники знищили літак, три вертольоти та безпілотник окупантів

За добу українські захисники знищили літак, три вертольоти та безпілотник окупантів

Загалом було ліквідовано п'ять повітряних цілей російських військові.

Протягом неділі, 17 квітня, українські захисники збили щонайменше п'ять повітряних цілей окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищили:

Літак (винищувач типу "Су");

3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

БпЛА ОТР (Орлан-10).

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"Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ", - зазначається в повідомленні.

Також у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що окупанти продовжують чинити військові злочини. Передусім це відбувається на частково контрольованих ворогом територіях: на сході та півдні України, де загарбники встигли окопалися й суттєво наростили свої засоби ППО.

"Весь християнський світ нині святкує Великдень – одне із найважливіших релігійних свят. А російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста та несуть за собою лише горе, смерть та розруху", - йдеться в повідомленні.

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