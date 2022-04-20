За добу українські захисники знищили три безпілотники та збили крилату ракету

За добу українські захисники знищили три безпілотники та збили крилату ракету

Загалом було ліквідовано чотири повітряні цілі російських окупантів.

У середу, 20 квітня, через несприятливі погодні умови ворог практично не застосовував у районах ведення бойових дій авіацію. Втім, окупанти продовжують обстрілювати ракетами українські міста, а також використовують безпілотники різних типів.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Утім, підрозділам ППО Повітряних Сил та Сухопутним військам вдалося знищити за добу щонайменше чотири повітряні цілі окупантів:

3 БпЛА (ОТР типу "Орлан-10");

1 крилату ракету.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - йдеться в повідомленні.

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