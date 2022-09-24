За добу українські зенітники “приземлили” 4 літаки, 5 безпілотників та збили крилату ракету — Генштаб

Авіаційними та ракетно-артилерійськими ударами вражено понад 24 скупчення військової техніки та живої сили противника.

Упродовж суботи, 24 вересня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Українська авіація завдала 19 ударів, уразивши 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ударами підрозділів ракетних військ та артилерії уражено 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів.

Втрати ворога уточнюють.

Нагадаємо, українські десантники 24 вересня збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30. Літаки окупантів були "приземлені" силами протиповітряної оборони 25-ї бригади.

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