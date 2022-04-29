За добу в Харкові та області від обстрілів російських окупантів загинули 5 мирних жителів - голова ОВА

За добу в Харкові та області від обстрілів російських окупантів загинули 5 мирних жителів - голова ОВА

За добу в Харкові та області внаслідок обстрілів російських окупантів загинули 5 мирних жителів, ще 11 отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також завдали одного ракетного удару. Від вогню росіян постраждали цивільні об'єкти у районах: ХТЗ, П'ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка", - зазначив він.

Крім того, артилерійські, мінометні та танкові удари окупанти завдавали по Кулиничах, Хролах, Котлярах та Покотилівці. 29 квітня вранці окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники.

Синєгубов також додав, що активні бої тривають на Ізюмському напрямку, де українська армія тримає позиції.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 65-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: