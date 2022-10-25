За добу в Україні зросла кількість поранених від рук російських військових дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 430 дітей, понад 820 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 25 жовтня 2022 року понад 1251 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 430 дітей загинуло та понад 821 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 24 жовтня внаслідок обстрілів ворогом с. Приморське Василівського району Запорізької області отримав поранення 12-річний хлопчик.

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В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти, 331 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що в деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще восьми цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації. Офіс генерального прокурора України повідомив, що серед них було троє дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

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