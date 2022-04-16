За добу вдалося евакуювати майже 1,5 тисяч мирних жителів – Верещук

За добу вдалося евакуювати майже 1,5 тисяч мирних жителів – Верещук

Окупанти зірвали евакуацію жителів Лисичанська.

Впродовж 16 квітня під час роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 1 449 людей.

Про результати гуманітарних коридорів повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхала 1 381 людина. З них:

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170 осіб – з Маріуполя;

1 211 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Також з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 68 людей.

Евакуація мирних жителів Лисичанська була зірвана російськими окупантами. Вони не припиняли обстрілювати місто.

Нагадаємо, на Львівщину евакуювали понад пів сотні тяжкохворих людей, які не можуть самостійно пересуватися - це жителі Сєверодонецька та Лисичанська.

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