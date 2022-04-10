За добу вдалося евакуювати майже 3 тисячі мирних жителів України - Верещук

За добу вдалося евакуювати майже 3 тисячі мирних жителів України - Верещук

Також Верещук повідомляє, що окупанти утримують на блокпості колони автобусів для евакуації мирних укранців.

Впродовж 10 квітня під час роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2 824 людини.

Про результати гуманітарних коридорів повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 2622 людини. З них:

213 – маріупольці;

2409 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

"Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара, утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей", - зазначила Верещук.

Також з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна, що на Луганщині, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати 202 людини.

Нагадаємо, напередодні за день гуманітарними коридорама евакуювалися майже вдвічі більше - 4 532 людини.

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