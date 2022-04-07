За добу вдалося евакуювати майже 5 тисяч мирних жителів – Верещук

За добу вдалося евакуювати майже 5 тисяч мирних жителів – Верещук

Евакуація цивільного населення й далі триває.

У четвер, 7 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 4 676 мирних жителів.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. З них з Маріуполя – 1 205 людей

2 050 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь

Сьогодні до міста Мелітополь доїде колона з 9 автобусів для евакуації. Автобусами буде доставлена також гуманітарна допомога.

Також Верещук додала, що завтра зранку планується відправка автобусів в напрямку Запоріжжя. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).

Два автобуси для евакуації сьогодні доїхали до міста Токмак. Виїзд автобусів планується завтра зранку. Місце зборів – вул. Шевченка, 5

Також завтра зранку з міста Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.

Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області.

Читайте також:

На Запоріжжі військові знищили десятки росгвардійців, яких перекинули із Дагестану

Кілька днів поспіль у Києві вже довоєнні затори від тих, хто повертається до міста

Більше зброї і більше допомоги: члени НАТО домовилися активніше підтримати Україну