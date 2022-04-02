За добу вдалося евакуювати понад 4 тисячі цивільних – Верещук

Рух колон людей на приватному транспорті продовжується.

В суботу, 2 квітня, вдалося евакуювати 4 217 мирних жителів.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами міністерки, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 людини. З них 765 людей з Маріуполя. Та 498 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Пологи, Оріхів та Василівка.

Вона також додала, що зараз вже пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів з міста Бердянськ з маріупольцями. Це більше 304 людей.

Разом з тим, продовжується рух колон людей на приватному транспорті.

В Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2 650 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.

Також сьогодні з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя.

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