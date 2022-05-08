За добу ворог обстріляв 19 населених пунктів в Донецькій області: є загиблі та поранені цивільні

За добу ворог обстріляв 19 населених пунктів в Донецькій області: є загиблі та поранені цивільні

За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів в Донецькій області. Серед мирних жителів є загиблі та поранені.

Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об'єктів - житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об'єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляє Національна поліція Україна, яка задокументувала воєнні злочини РФ.

Зазначається, що упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар'їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар'їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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