Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу ворог обстріляв 19 населених пунктів в Донецькій області: є загиблі та поранені цивільні

Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу ворог обстріляв 19 населених пунктів в Донецькій області: є загиблі та поранені цивільні

Національна поліція України

За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів в Донецькій області. Серед мирних жителів є загиблі та поранені.

Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об'єктів - житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об'єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляє Національна поліція Україна, яка задокументувала воєнні злочини РФ.

Зазначається, що упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар'їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар'їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків,  важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Навіщо в Росії досі влаштовують паради та святкові марші — Олександр Алфьоров

Навіщо в Росії досі влаштовують паради та святкові марші — Олександр Алфьоров
Наступна публікація