За добу ворог завдав 4 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив майже 30 обстрілів із РСЗО - Генштаб

Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції військ ЗСУ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 вересня.

За поточну добу противник завдав 4 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також, в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних осіб.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі Сеньківки Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Соснівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Грушівка, Сенькове та Оскіл;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Богородичне, Пришиб, Блакитні Озера, Щурове, Донецьке, Старий Караван, Діброва, Райгородок, Озерне, Закітне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванівське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Торецьк;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Опитне, Піски та Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Нескучне та Новоукраїнка;

на Запорізькому напрямку – Темирівка, Яблукове, Успенівка, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Кам’янське, Мала Токмачка, Білогір’я, Червоне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь, Високопілля, Архангельське, Осокорівка, Тернівка, Білогірка, Сухий Ставок, Благодатне, Ольгине, Лимани, Правдине та Мирне.

Нагадаємо, політичний експерт, журналіст та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив про те, що Білорусь готується прийняти велику кількість російського особового складу і техніки. Усе тому, що президент РФ Володимир Путін планує вдарити по двох напрямках логістики в Україні. Йдеться про Київ та Волинь.

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