За добу втрачають більше, ніж ЗСУ під час контрнаступу на Харківщині: екскомандир "Азову" – про "м'ясорубку" на Донбасі

За словами Жоріна, ЗСУ в жодному з великих контрнаступів не втратили стільки особового складу, скільки росіяни зараз втрачають на Донбасі.

Росія має невичерпний людський ресурс, тому кидає на штурм українських позицій підрозділ за підрозділом

Про це розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в інтерв'ю виданню "NV".

"Ситуація, м’яко кажучи, досить складна. Основна проблема полягає в тому, що ресурс ворога майже невичерпний. Наприклад, у нас буває за добу 20 спроб штурмів однієї позиції. І якщо ворог за ці 20 штурмів втрачає людей, вони гинуть, просто йдуть далі нові, нові і нові, то в нашому випадку це ті самі українські бійці стоять і витримують всі ці спроби штурму та натиску", – сказав Жорін.

За його словами, українським захисникам триматися дуже важко, але вони "вгризаються зубами, тримаються, наскільки це можливо, б’ються за кожну позицію".

Екскомандир "Азову" порівняв, що українська армія в жодному з великих контрнаступів не втратила стільки особового складу, скільки росіяни інколи на Донеччині просто в полі залишають за одну добу.

"Коли вони заради ста метрів готові покласти декілька тисяч людей, просто вбити їх, у цей час ми повністю Харківщину звільнили з меншими втратами", – наголосив він.

Жорін зауважив, що РФ просто не рахує свої втрати, особливо завербованих зеків-"вагнерівців". І це дуже вигідно для путінського режиму, адже потім не треба відправляти тіла додому і замість них "не треба купувати "Ладу" близьким".

"Зараз насправді це виглядає як те, що задача була зробити справжню "м’ясорубку". І байдуже, скільки людей в цьому загинуть, головне, щоб їх було якомога більше, при чому з обох сторін. І саме це біля Бахмута зараз і відбувається", – підсумував військовослужбовець.

Раніше Максим Жорін розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні бойових дій.

Також Жорін заявляв, що 2023 року росіяни можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії.

Нагадаємо, що росіяни тисячами кидають своїх військових і завербованих зеків як "гарматне м'ясо" для штурму українських позицій на Донбасі.

Так, 27-річний Вадим, який воював на Бахмутському напрямку, розповів ТСН, що перед українськими позиціями просто "килим" з трупів вбитих росіян. За його словами, окупанти "як зомбі лізуть, просто своїх переступають і далі йдуть".

За інформацією ЗСУ, впродовж останніх двох місяців окупанти біля Бахмута втратили таку ж кількість особового складу, як під час двох Чеченських війн.

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