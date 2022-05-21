За добу з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуювали понад пів сотні громадян - Гайдай

За добу з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуювали понад пів сотні громадян - Гайдай

У деяких населених пунктах на Луганщині зараз дуже гаряче, обстріли не припиняються навіть на годину.

За поточну добу з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки у Луганській області евакуювали 57 громадян.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці зараз "дуже гаряче", обстріли не припиняються навіть на годину.

"Росіяни застосовують артилерію вдень і вночі. Для нас важливе кожне життя із 57 врятованих із цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", - додав він.

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Нагадаємо, станом на 20 травня в Україні деокуповано вже 1016 населених пунктів.

Водночас президент Володимир Зеленський подякував жителям окупованих територій України, які борються з загарбниками. Зокрема, глава держави відзначив протест рятувальників Енергодара.

Перемога для України - це повернення до 24 лютого, а потім - забрати і решту територій: інтерв'ю Зеленського - ТСН

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