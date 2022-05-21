За добу з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуювали понад пів сотні громадян - Гайдай

У деяких населених пунктах на Луганщині зараз дуже гаряче, обстріли не припиняються навіть на годину.
За поточну добу з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки у Луганській області евакуювали 57 громадян.
Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці зараз "дуже гаряче", обстріли не припиняються навіть на годину.
"Росіяни застосовують артилерію вдень і вночі. Для нас важливе кожне життя із 57 врятованих із цих населених пунктів сьогодні. Вони цілі і вже в безпеці", - додав він.
Нагадаємо, станом на 20 травня в Україні деокуповано вже 1016 населених пунктів.
Водночас президент Володимир Зеленський подякував жителям окупованих територій України, які борються з загарбниками. Зокрема, глава держави відзначив протест рятувальників Енергодара.
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