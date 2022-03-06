За добу з України виїхало 116 тисяч осіб: яка ситуація на кордонах і на яких пунктах пропуску немає черг

За добу з України виїхало 116 тисяч осіб: яка ситуація на кордонах і на яких пунктах пропуску немає черг

Наразі найбільш завантаженими пунктами пропуску є "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".

За минулу добу кордон України на західній ділянці перетнуло понад 133 тисячі осіб та понад 17 тисяч авто. Натомість прибуло до України за минулу добу 18 тисяч осіб, з яких близько 14 тис. - українці.

Про це інформують у МВС.

Зазначається, що минулої доби на виїзд з України прослідувало майже 116 тисяч осіб, з яких 85 тисяч людей обрали для перетину кордону пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього виникли накопичення людей і автомобілів. Наразі найбільш завантаженими пунктами пропуску є "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".

Станом на 6 березня 18.00 перед пунктами пропуску із Польщею на виїзд з України така ситуація:

«Ягодин» - 0 л/а, 100 пішоходів;

«Устилуг» - 500 л/а, 800 пішоходів;

«Угринів» - 1300 л/а, 50 пішоходів;

«Рава-Руська» - 1000 л/а, 2000 пішоходів;

«Грушів» - 400 л/а, 1000 пішоходів;

«Смільниця» - 600 л/а, 500 пішоходів;

«Краківець» - 1000 л/а, 5700 пішоходів;

«Шегині» - 1000 л/а, 1300 пішоходів.

У ДПСУ зауважили, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України.

"Для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою. Наразі ці пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально. Їх завантаженість щотри години висвітлюється на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Стежте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 18.00 6 березня:

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 150 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 200 л/а, 400 пішоходів.

«Малі Селменці» - 150 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 50 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 37 л/а, 30 пішоходів;

«Лужанка» - 65 л/а, 80 пішоходів;

«Вилок» - 10 л/а,0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 15 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 400 л/а, 25 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 40 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Могилів-Подільський» - 21 л/а, 5 пішоходів.

«Бронниця» - 31 л/а, 0 пішоходів.