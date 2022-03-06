За добу з України виїхало 116 тисяч осіб: яка ситуація на кордонах і на яких пунктах пропуску немає черг

Наразі найбільш завантаженими пунктами пропуску є "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".
За минулу добу кордон України на західній ділянці перетнуло понад 133 тисячі осіб та понад 17 тисяч авто. Натомість прибуло до України за минулу добу 18 тисяч осіб, з яких близько 14 тис. - українці.
Про це інформують у МВС.
Зазначається, що минулої доби на виїзд з України прослідувало майже 116 тисяч осіб, з яких 85 тисяч людей обрали для перетину кордону пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього виникли накопичення людей і автомобілів. Наразі найбільш завантаженими пунктами пропуску є "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".
Станом на 6 березня 18.00 перед пунктами пропуску із Польщею на виїзд з України така ситуація:
«Ягодин» - 0 л/а, 100 пішоходів;
«Устилуг» - 500 л/а, 800 пішоходів;
«Угринів» - 1300 л/а, 50 пішоходів;
«Рава-Руська» - 1000 л/а, 2000 пішоходів;
«Грушів» - 400 л/а, 1000 пішоходів;
«Смільниця» - 600 л/а, 500 пішоходів;
«Краківець» - 1000 л/а, 5700 пішоходів;
«Шегині» - 1000 л/а, 1300 пішоходів.
У ДПСУ зауважили, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України.
"Для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою. Наразі ці пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально. Їх завантаженість щотри години висвітлюється на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Стежте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 18.00 6 березня:
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 150 л/а, 0 пішоходів;
«Ужгород» - 200 л/а, 400 пішоходів.
«Малі Селменці» - 150 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 50 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Косино» - 37 л/а, 30 пішоходів;
«Лужанка» - 65 л/а, 80 пішоходів;
«Вилок» - 10 л/а,0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 15 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 400 л/а, 25 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 40 л/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів
«Могилів-Подільський» - 21 л/а, 5 пішоходів.
«Бронниця» - 31 л/а, 0 пішоходів.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.