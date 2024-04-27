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За добу знищено понад 1100 росіян: Генштаб назвав втрати Росії у війні

За добу знищено понад 1100 росіян: Генштаб назвав втрати Росії у війні

Станом на 27 квітня 2024-го знищено понад 465 тисяч окупантів РФ. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще шість танків та три засоби ППО

Станом на ранок 27 квітня 2024 року ЗСУ знищили 465 054 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1124 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 465 054 (+1124) осіб,
  • танків - 7268 (+6) од,
  • бойових броньованих машин  - 13971 (+14) од,
  • артилерійських систем - 11905 (+38) од,
  • РСЗВ - 1049 (+0) од,
  • засоби ППО - 775 (+3) од,
  • літаків - 348 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9485 (+24),
  • крилаті ракети - 2124 (+5),
  • кораблі /катери / warships - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16019 (+35) од,
  • спеціальна техніка - 1968 (+6).

Як повідомлялося, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, з його слів, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом.

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