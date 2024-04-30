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За добу знищено понад 1250 росіян: Генштаб назвав втрати Росії у війні

За добу знищено понад 1250 росіян: Генштаб назвав втрати Росії у війні

Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 22 танки і 26 артсистем.

Станом на ранок 30 квітня 2024 року ЗСУ знищили 468 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько/ about 468 720 (+1250) осіб,
  • танків - 7307 (+22) од,
  • бойових броньованих машин - 14046 (+39) од,
  • артилерійських систем - 12011 (+26) од,
  • РСЗВ - 1053 (+2) од,
  • засоби ППО - 779 (+1) од,
  • літаків - 348 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3),
  • крилаті ракети - 2126 (+2),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33) од,
  • спеціальна техніка - 1977 (+3).

Нагадаємо, міністр у справах збройних сил Великої Британії Лео Докетрі шокував втратами російської армії у війні в Україні. Він оцінює, що Росія втратила вбитими та пораненими приблизно 450 тис. військових - це без урахування військових компаній.

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