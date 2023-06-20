За добу знищено понад тисячу окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено ще один російський вертоліт.

Станом на ранок 20 червня 2023 року ЗСУ знищили 221 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року:

особового складу - близько 221 460 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3997 (+8) од.,

бойових броньованих машин - 7750 (+15) од.,

артилерійських систем - 3888 (+23) од.,

РСЗВ - MLRS - 614 (+4) од.,

засобів ППО - 372 (+2) од.,

літаків - 314 (+0) од.,

гелікоптерів - 306 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3393 (+10) од.,

крилатих ракет - 1214 (+3) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6645 (+32) од.,

спеціальної техніки - 531 (+5) од.

Як повідомлялося, розпочалася 482-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Ворожа армія надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

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