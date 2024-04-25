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За добу знищено понад тисячу окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

За добу знищено понад тисячу окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

Втрати Росії станом на 25 квітня 2024-го становлять майже 463 тис. осіб. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 13 танків та один засіб ППО.

Станом на ранок 25 квітня 2024 року ЗСУ знищили 462 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 462 980 (+1040) осіб,
  • танків - 7255 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 13942 (+14) од,
  • артилерійських систем - 11836 (+28) од,
  • РСЗВ - 1049 (+1) од,
  • засоби ППО - 772 (+1) од,
  • літаків - 348 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10),
  • крилаті ракети - 2118 (+1),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57) од,
  • спеціальна техніка - 1946 (+2).

Як повідомлялося, днями ЗСУ показали тіла окупантів біля Часового Яру на Донеччині. Армія РФ безперервно намагається штурмувати місто і стрімко втрачає і живу силу, і техніку.

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