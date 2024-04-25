За добу знищено понад тисячу окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

Росіяни втратили ще 13 танків та один засіб ППО.

Станом на ранок 25 квітня 2024 року ЗСУ знищили 462 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 462 980 (+1040) осіб,

танків - 7255 (+13) од,

бойових броньованих машин - 13942 (+14) од,

артилерійських систем - 11836 (+28) од,

РСЗВ - 1049 (+1) од,

засоби ППО - 772 (+1) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10),

крилаті ракети - 2118 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57) од,

спеціальна техніка - 1946 (+2).

Як повідомлялося, днями ЗСУ показали тіла окупантів біля Часового Яру на Донеччині. Армія РФ безперервно намагається штурмувати місто і стрімко втрачає і живу силу, і техніку.