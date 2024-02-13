За добу знищено понад тисячу окупантів: Генштаб назвав втрати ворога

Росіяни втратили ще вісім танків і 27 бойових броньованих машин.
Станом на ранок 13 лютого 2024 року ЗСУ знищили 397 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1 090 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 397 080 (+1090) осіб,
- танків - 6424 (+8) од.,
- бойових броньованих машин - 12004 (+27) од.,
- артилерійських систем - 9500 (+19) од.,
- РСЗВ - 981 (+0) од.,
- засобів ППО - 667 (+1) од.,
- літаків - 332 (+0) од.,
- гелікоптерів - 325 (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 7332 (+30 од.),
- крилатих ракет - 1882 (+0) од.,
- кораблів / катерів - 24 (+0) од.,
- підводних човнів - 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12623 (+24) од.,
- спеціальної техніки - 1518 (+4) од.
Як повідомлялося, під час нічної атаки дронами по Україні ППО збила 16 безпілотників. Загалом окупаційні війська вдарили 23 "Shahed".
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