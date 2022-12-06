За добу ЗСУ ліквідували 510 окупантів та збили понад 60 ворожих крилатих ракет

Таким чином, станом на 6 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 92 200 осіб. Дані уточнюються.

Про це 6 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 92200 (+510) осіб ліквідовано

танків ‒ 2929 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 5905 (+5) од.

артилерійських систем – 1915 (+1) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 211 (+0) од.

літаків – 281 (+0) од.

гелікоптерів – 264 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5) од.

крилаті ракети ‒ 592 (+61)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ протягом доби вразили 2 точки управління, 8 областей концентрації особового складу та важливий ворожий об'єкт.

Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбивали атаки окупантів у районах Верхньокам'янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Краснохорівка Донецької області.

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