За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів та збили гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 540 російських військових. Таким чином, станом на 5 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 91 690 осіб. Дані уточнюються.

Про це 5 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 91690 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 2924 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од.

артилерійських систем – 1914 (+6) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 211 (+1) од.

літаків – 281 (+0) од.

гелікоптерів – 264 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) од.

крилаті ракети ‒ 531 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими.

Напередодні, 4 грудня, ЗСУ "приземлили" ворожий гелікоптер вартістю у $16,2 млн. Екіпаж окупантів у кількості двох пілотів — також ліквідований. Варто зазначити, що у російських пабліках повідомляють, що екіпаж збитого Ка-52 "був найрезультативнішим екіпажем групування".

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