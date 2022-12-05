За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів та збили гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
За добу ЗСУ ліквідували 540 російських військових. Таким чином, станом на 5 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 91 690 осіб. Дані уточнюються.
Про це 5 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.12 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 91690 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2924 (+2) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од.
- артилерійських систем – 1914 (+6) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 211 (+1) од.
- літаків – 281 (+0) од.
- гелікоптерів – 264 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) од.
- крилаті ракети ‒ 531 (+0)
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од.
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими.
Напередодні, 4 грудня, ЗСУ "приземлили" ворожий гелікоптер вартістю у $16,2 млн. Екіпаж окупантів у кількості двох пілотів — також ліквідований. Варто зазначити, що у російських пабліках повідомляють, що екіпаж збитого Ка-52 "був найрезультативнішим екіпажем групування".
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