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За добу ЗСУ ліквідували 760 окупантів та збили 12 ворожих крилатих ракет

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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За добу ЗСУ ліквідували 760 окупантів та збили 12 ворожих крилатих ракет

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 760 російських військових. Таким чином, станом на 1 січня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 106 720 осіб. Дані уточнюються.

Про це 1 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3031 (+2) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од.
  • артилерійських систем – 2021 (+5) од.
  • РСЗВ – 423 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 213 (+0) од.
  • літаків – 283 (+0) од.
  • гелікоптерів – 269 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46) од.
  • крилаті ракети ‒ 723 (+12)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од.
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+1)

Нагадаємо, що за 30 років воєн втрати РФ у так званих "миротворчих місіях" становлять 17 тисяч, а за 10 місяців війни проти України втрати загиблими перевищили 100 тисяч осіб.

Водночас військовий експерт Олег Жданов заявив, що за дев'ять місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні рекордну кількість генералів.

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Дата публікації
Перегляди
796
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