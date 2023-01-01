За добу ЗСУ ліквідували 760 окупантів та збили 12 ворожих крилатих ракет

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 760 російських військових. Таким чином, станом на 1 січня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 106 720 осіб. Дані уточнюються.

Про це 1 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано

танків ‒ 3031 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од.

артилерійських систем – 2021 (+5) од.

РСЗВ – 423 (+0) од.

засоби ППО ‒ 213 (+0) од.

літаків – 283 (+0) од.

гелікоптерів – 269 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46) од.

крилаті ракети ‒ 723 (+12)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од.

спеціальна техніка ‒ 181 (+1)

Нагадаємо, що за 30 років воєн втрати РФ у так званих "миротворчих місіях" становлять 17 тисяч, а за 10 місяців війни проти України втрати загиблими перевищили 100 тисяч осіб.

Водночас військовий експерт Олег Жданов заявив, що за дев'ять місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні рекордну кількість генералів.

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