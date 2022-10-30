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За добу ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

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За добу ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Associated Press

В Україні за добу ліквідовано дуже багато російських окупантів.

Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок неділі, 30 жовтня. Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2672 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52)
  • артилерійських систем - 1724 (+16)
  • РСЗВ– 383 (+3)
  • засоби ППО ‒ 197 (+2)
  • літаків– 274 (+1)
  • гелікоптерів 252 (+0
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 352 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13)
  • спеціальна техніка ‒ 154 (+2)

Дані уточнюються.

Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на основних напрямках, де ведуться бойові дії.

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