Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу ЗСУ ліквідували майже 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
557
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу ЗСУ ліквідували майже 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

РФ тратила понад 335 тис. солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 13 танків та один літак.

Станом на 6 грудня 2023 року ЗСУ знищили 335 110 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.Про

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 335 110 (+1270) осіб,
  • танків - 5600 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 10456 (+40) од,
  • артилерійських систем - 8024 (+37) од,
  • РСЗВ - 919 (+6) од,
  • засоби ППО - 605 (+0) од,
  • літаків - 324 (+1) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6083 (+51),
  • крилаті ракети -1570 (+0),
  • кораблі /катери - 22 (+0) од,
  • підводні човни -1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10532 (+49) од,
  • спеціальна техніка - 1153 (+5)

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М. Ворожу техніку ліквідовано в районі острова Зміїний. Бомбардувальник під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
557
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація