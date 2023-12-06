За добу ЗСУ ліквідували майже 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Росіяни втратили ще 13 танків та один літак.
Станом на 6 грудня 2023 року ЗСУ знищили 335 110 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.Про
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 335 110 (+1270) осіб,
- танків - 5600 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 10456 (+40) од,
- артилерійських систем - 8024 (+37) од,
- РСЗВ - 919 (+6) од,
- засоби ППО - 605 (+0) од,
- літаків - 324 (+1) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6083 (+51),
- крилаті ракети -1570 (+0),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни -1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка - 1153 (+5)
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М. Ворожу техніку ліквідовано в районі острова Зміїний. Бомбардувальник під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.