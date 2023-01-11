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За добу ЗСУ ліквідували майже 500 окупантів та збили два ворожих безпілотника

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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За добу ЗСУ ліквідували майже 500 окупантів та збили два ворожих безпілотника

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 490 російських військових.

Таким чином, станом на 11 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 112 960 осіб. Дані уточнюються.

Про це 11 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 112960 (+490) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3094 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од.
  • артилерійських систем – 2078 (+5) од.
  • РСЗВ – 437 (+3) од.
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од.
  • літаків – 285 (+0) од.
  • гелікоптерів – 275 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2) од.
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од.
  • спеціальна техніка ‒ 184 (+1)

Нагадаємо, що у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці було знищено будівлю колишнього профтехучилища, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії із Саратовської області. Точної кількості загиблих та поранених не називають. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

Водночас українська розвідка опублікувала розмову росіян, де жінка розповідає загарбнику, що їй нібито точно відомо про 610 ліквідованих в Макіївці Донецької області окупантів. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
289
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