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За добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та збили три ворожих гелікоптери

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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За добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та збили три ворожих гелікоптери

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 590 російських військових.

Таким чином, станом на 9 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 111 760 осіб. Дані уточнюються.

Про це 9 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 111760 (+590) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3080 (+11) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од.
  • артилерійських систем – 2069 (+4) од.
  • РСЗВ – 434 (+3) од.
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од.
  • літаків – 285 (+0) од.
  • гелікоптерів – 275 (+3) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7) од.
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од.
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

Нагадаємо, що у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці було знищено будівлю колишнього профтехучилища, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії із Саратовської області. Точної кількості загиблих та поранених не називають. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

Раніше також повідомлялося, що за 30 років воєн РФ у так званих "миротворчих місіях" втратила 17 тисяч військових, а за 10 місяців війни проти України втрати росіян загиблими перевищили 100 тисяч осіб.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1140
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