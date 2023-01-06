За добу ЗСУ ліквідували понад 500 росіян: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 6 січня становлять понад 110 250 осіб.
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще понад 530 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 110250 (+530) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3064 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16)
- артилерійських систем– 2059 (+8)
- РСЗВ 431 (+5)
- засоби ППО ‒ 215
- літаків– 285
- гелікоптерів– 272
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -1844
- крилаті ракети ‒ 723
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн 4797 (+38)
- спеціальна техніка ‒ 182
Раніше Генштаб повідомив, що основні зусилля армія РФ зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.
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