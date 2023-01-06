За добу ЗСУ ліквідували понад 500 росіян: Генштаб оновив втрати ворога

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще понад 530 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.01.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 110250 (+530) осіб ліквідовано

танків ‒ 3064 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16)

артилерійських систем– 2059 (+8)

РСЗВ 431 (+5)

засоби ППО ‒ 215

літаків– 285

гелікоптерів– 272

БПЛА оперативно-тактичного рівня -1844

крилаті ракети ‒ 723

кораблі /катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн 4797 (+38)

спеціальна техніка ‒ 182

Раніше Генштаб повідомив, що основні зусилля армія РФ зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

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