За добу ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів та потопили вороже судно

Таким чином, станом на 10 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 112 470 осіб. Дані уточнюються.

Про це 10 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 112470 (+710) осіб ліквідовано

танків ‒ 3084 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од.

артилерійських систем – 2073 (+4) од.

РСЗВ – 434 (+0) од.

засоби ППО ‒ 217 (+0) од.

літаків – 285 (+0) од.

гелікоптерів – 275 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4) од.

крилаті ракети ‒ 723 (+0)

кораблі/катери ‒ 17 (+1) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 183 (+0)

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що дещо більше інформації щодо ворожого судна нададуть після уточнення.

Нагадаємо, що у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці було знищено будівлю колишнього профтехучилища, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії із Саратовської області. Точної кількості загиблих та поранених не називають. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

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