За добу ЗСУ ліквідували ще 140 окупантів та збили гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 42,3 тисячі окупантів.

Так, станом на 8 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 42 340 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 8 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано

танків ‒ 1811 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од.

артилерійських систем – 960 (+2) од.

РСЗВ - 261 (+1) од.

засоби ППО - 132 (+0) од.

літаків – 223 (+0) од.

гелікоптерів – 192 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4) од.

крилаті ракети - 182 (+0)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од.

спеціальна техніка - 86 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 166-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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