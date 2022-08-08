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За добу ЗСУ ліквідували ще 140 окупантів та збили гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Дата публікації
Перегляди
2003
Час на прочитання
2 хв
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За добу ЗСУ ліквідували ще 140 окупантів та збили гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 42,3 тисячі окупантів.

Так, станом на 8 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 42 340 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 8 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1811 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од.
  • артилерійських систем – 960 (+2) од.
  • РСЗВ - 261 (+1) од.
  • засоби ППО - 132 (+0) од.
  • літаків – 223 (+0) од.
  • гелікоптерів – 192 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4) од.
  • крилаті ракети - 182 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од.
  • спеціальна техніка - 86 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 166-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2003
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