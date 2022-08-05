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За добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та знищили три танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

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За добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та знищили три танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Фото: Facebook/ВМС ЗС України

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 41,6 тисячі окупантів.

Так, станом на 5 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 41 650 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 5 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1792 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) од.
  • артилерійських систем – 950 (+4) од.
  • РСЗВ - 260 (+0) од.
  • засоби ППО - 123 (+5) од.
  • літаків – 223 (+0) од.
  • гелікоптерів – 191 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0) од.
  • крилаті ракети - 182 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4) од.
  • спеціальна техніка - 83 (+0)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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