Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів та знищили дев'ять ворожих літаків - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів та знищили дев'ять ворожих літаків - Генштаб

Фото: gettyimages.com

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили близько 42,8 тисячі окупантів.

Так, станом на 10 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 42 800 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це 10 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1832 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4076 (+10) од.
  • артилерійських систем – 971 (+7) од.
  • РСЗВ - 261 (+0) од.
  • засоби ППО - 133 (+0) од.
  • літаків – 232 (+9) од.
  • гелікоптерів – 193 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9) од.
  • крилаті ракети - 185 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од.
  • спеціальна техніка - 89 (+2)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 168-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Усе про "бавовну" в Криму: Юрій Ігнат - про аеродроми, авіацію та ППО ворога

Усе про "бавовну" в Криму: Юрій Ігнат - про аеродроми, авіацію та ППО ворога

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
17к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація