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За добу ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів та збили гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

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За добу ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів та збили гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Фото: Associated Press

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили майже 40 тисяч окупантів.

Станом на 26 липня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 39 870 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Про це 26 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 26.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 39870 (+170) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1737 (+7) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9) од.
  • артилерійських систем – 880 (+4) од.
  • РСЗВ - 258 (+1) од.
  • засоби ППО - 117 (+1) од.
  • літаків – 222 (+0) од.
  • гелікоптерів – 189 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3) од.
  • крилаті ракети - 174 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од.
  • спеціальна техніка - 75 (+2)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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