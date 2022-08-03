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За добу ЗСУ ліквідували ще 180 окупантів та збили шість крилатих ракет - Генштаб

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За добу ЗСУ ліквідували ще 180 окупантів та збили шість крилатих ракет - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 41,3 тисячі окупантів.

Так, станом на 3 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 41350 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про це 3 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1774 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4022 (+8) од.
  • артилерійських систем – 939 (+3) од.
  • РСЗВ - 259 (+0) од.
  • засоби ППО - 118 (+1) од.
  • літаків – 223 (+0) од.
  • гелікоптерів – 191 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1) од.
  • крилаті ракети - 180 (+6)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од.
  • спеціальна техніка - 83 (+1)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 161-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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