За добу ЗСУ ліквідували ще 180 окупантів та збили шість крилатих ракет - Генштаб

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 41,3 тисячі окупантів.

Так, станом на 3 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 41350 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про це 3 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано

танків ‒ 1774 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 4022 (+8) од.

артилерійських систем – 939 (+3) од.

РСЗВ - 259 (+0) од.

засоби ППО - 118 (+1) од.

літаків – 223 (+0) од.

гелікоптерів – 191 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1) од.

крилаті ракети - 180 (+6)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од.

спеціальна техніка - 83 (+1)

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 161-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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