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За добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів та збили літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога

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За добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів та збили літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Фото: Associated Press

Станом на 19 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 28,5 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 28500 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1254 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од.
  • артилерійських систем – 595 (+9) од.
  • РСЗВ - 199 (+0) од.
  • засоби ППО - 93 (+2) од.
  • літаків – 203 (+1) од.
  • гелікоптерів – 167 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),
  • крилаті ракети - 103 (+1)
  • кораблі/катери - 13 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од.
  • спеціальна техніка - 43 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 85-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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