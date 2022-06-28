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За добу ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

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За добу ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Станом на 28 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 35 250 осіб. Дані уточнюються.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати російської армії від 24.02 до 28.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків – 1567 (+15) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17) од; 
  • артилерійських систем – 778 (+7) од; 
  • РСЗВ – 243 (+0) од;
  • засоби ППО – 102 (+1) од;
  • літаків – 217 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 185 (+1) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0);
  • крилаті ракети – 139 (+0);
  • кораблі /катери – 14 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) од;
  • спеціальна техніка – 61 (+1).

Нагадаємо, окупанти намагаються взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

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