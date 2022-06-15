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За добу ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів та збили гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

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За добу ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів та збили гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Станом на 15 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 32,7 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1440 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) од.
  • артилерійських систем – 722 (+1) од.
  • РСЗВ - 230 (+1) од.
  • засоби ППО - 97 (+0) од.
  • літаків - 213 (+0) од.
  • гелікоптерів – 179 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3) од.
  • крилаті ракети - 129 (+4)
  • кораблі/катери - 13 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од.
  • спеціальна техніка - 55 (+1)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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