За добу ЗСУ ліквідували ще 310 окупантів та збили 51 крилату ракету - Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 310 окупантів. Таким чином, станом на 24 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 85 720 осіб. Дані уточнюються.

Про це 24 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 24.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано

танків ‒ 2898 (+1) од.

бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од.

артилерійських систем – 1889 (+2) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 209 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10) од.

крилаті ракети ‒ 531 (+51)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од.

спеціальна техніка ‒ 161 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт ворога.

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