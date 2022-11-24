Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу ЗСУ ліквідували ще 310 окупантів та збили 51 крилату ракету - Генштаб

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу ЗСУ ліквідували ще 310 окупантів та збили 51 крилату ракету - Генштаб

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 310 окупантів. Таким чином, станом на 24 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 85 720 осіб. Дані уточнюються.

Про це 24 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 24.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2898 (+1) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од.
  • артилерійських систем – 1889 (+2) од.
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10) од.
  • крилаті ракети ‒ 531 (+51)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од.
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт ворога.

Читайте також:

Європарламент визнав РФ державою-терористкою – що це означає

Європарламент визнав РФ державою-терористкою – що це означає

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
153
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація