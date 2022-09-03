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За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, загальна кількість втрат РФ перевалила за 49 тисяч осіб

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За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, загальна кількість втрат РФ перевалила за 49 тисяч осіб

Фото: Associated Press

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 49 тисяч окупантів.

Так, станом на 3 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 49 050. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Про це 3 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 49050 (+350) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2034 (+25) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од.
  • артилерійських систем – 1134 (+8) од.
  • РСЗВ – 293 (+4) од.
  • засоби ППО - 153 (+0) од.
  • літаків – 235 (+1) од.
  • гелікоптерів – 205 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11) од.
  • крилаті ракети - 203 (+5)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од.
  • спеціальна техніка - 105 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1329
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