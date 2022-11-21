За добу ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів та знищили шість ворожих танків

Втрати серед особового складу армії Російської Федерації наближаються до 85 тисяч.

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 390 окупантів. Станом на 21 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 84 600 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 21.11 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 84600 (+390) осіб ліквідовано;

танків – 2892 (+6) од.;

бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од.;

артилерійських систем – 1870 (+2) од.;

РСЗВ – 393 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 209 (+0) од.;

літаків – 278 (+0) од.;

гелікоптерів – 261 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0);

крилаті ракети – 480 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од.;

спеціальна техніка – 161 (+0).

Нагадаємо, за даними Генштабу окупанти продовжують спроби наступу на Донеччині. За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

ЗСУ від лютого до липня ліквідували більшість російських офіцерів, а тому в РФ мобілізують нових окупантів, яких швидко навчають за радянськими методичками.

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