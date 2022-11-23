За добу ЗСУ ліквідували ще 410 російських окупантів - Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 410 окупантів. Таким чином, станом на 23 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 85 410 осіб. Дані уточнюються.

Про це 23 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 23.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано

танків ‒ 2897 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од.

артилерійських систем – 1887 (+5) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 209 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.

крилаті ракети ‒ 480 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од.

спеціальна техніка ‒ 161 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що у населеному пункті Каланчак на Херсонщині в місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів.

За уточненою інформацією, 21 листопада на Запоріжжі ЗСУ "мінуснули" ворожий ЗРК С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі Пологів. Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

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