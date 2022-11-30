За добу ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів та збили сім безпілотників - Генштаб

Таким чином, станом на 30 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 88 880 осіб. Дані уточнюються.

Про це 30 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 88880 (+500) осіб ліквідовано

танків ‒ 2914 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.

артилерійських систем – 1902 (+1) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 210 (+1) од.

літаків – 280 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7) од.

крилаті ракети ‒ 531 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що протягом минулого тижня до лікарень тимчасово окупованого Донецька доправили понад 720 поранених російських солдат, а в окупованій Горлівці одну з цивільних лікарень перепрофілювали на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

29 листопада було підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.

23 листопада ЗСУ також атакували райони зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Тоді втрати противника склали 2 вантажних автомобілі, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців.

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