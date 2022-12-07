За добу ЗСУ ліквідували ще 540 російських окупантів та збили 14 ворожих безпілотників

Таким чином, станом на 7 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 92 740 осіб. Дані уточнюються.

Про це 7 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 92740 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 2935 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од.

артилерійських систем – 1923 (+8) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 211 (+0) од.

літаків – 281 (+0) од.

гелікоптерів – 264 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14) од.

крилаті ракети ‒ 592 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що 29 листопада було підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.

Водночас видання Newsweek написало, Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі в одну десяту випадків.

Очікується, що ця цифра вплине на російську націю протягом наступних десятиліть.

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